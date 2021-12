Nun soll Impfaufklärung an Schulen forciert werden

Bis 14. Jänner wird der Unterricht an den heimischen Schulen großteils wie in den vergangenen drei Wochen weiterlaufen. Im Unterricht soll verstärkt über Impfungen gegen Covid-19 aufgeklärt werden - für einen Impftermin ist das Fernbleiben von der Schule gestattet. Auch die Anwesenheitspflicht ist weiter ausgesetzt - wer nicht in die Schule kommen will, braucht dafür nur eine Entschuldigung durch die Eltern.