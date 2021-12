Kuh war zwei Monate lang unterwegs: Happy End

Nach den ersten Schneefällen hatte sich das scheue Rind immer wieder dem Bauernhof von Karl Frühauf in der Innerkrems genähert. Er hat ihr jeden Tag Heu hinausgelegt. Der Hunger dürfte dann wohl übermächtig geworden sein. Die Kuh ließ den Bauern so nahe an sich heran, dass dieser ihre Ohrmarke ablesen konnte. Frühauf verständigte dann den Besitzer in Salzburg. Der Landwirt aus dem Flachgau holte sein Tier am Dienstag ab. „Die Kuh ist problemlos auf den Hänger gestiegen. Sie hat mich sogar erkannt“, berichtet der Salzburger Bauer. Mittlerweile ist sie wieder in ihrem Heimatstall.