Herzog stinksauer: „Sind leider verarscht worden“

Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer meinte indes: „Es war ein Kampfsieg, ein Sieg des Willens. Die Admira war am Anfang richtig gut, spielentscheidend war das 2:1. Es hat aber trotzdem an Effizienz gefehlt, sonst hätten wir den Sack zumachen können. Ich habe in der Pause in den Augen der Spieler gesehen, dass sie das Match unbedingt gewinnen wollen. Die drei Punkte waren natürlich sehr wichtig. Es war eine unglaubliche Woche. Uns hat natürlich auch die Frische gefehlt.“