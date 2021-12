Platter: „Politisches Klima immer aggressiver“

Wie beurteilen Sie die Corona-Demonstrationen?

Manche Wut, manchen Ärger und manche Verunsicherung kann ich nachvollziehen. Wofür ich aber absolut kein Verständnis habe ist, wenn man sich vor Krankenhäuser stellt und das medizinische Personal beschimpft. Das geht nicht. Das sind jene Menschen, die in den vergangenen 21 Monaten alles für die Patienten gegeben haben und dabei an ihre absoluten Grenzen gegangen sind. Diesen Leuten muss man danken und sie nicht beschimpfen. Ich habe selbst vor kurzem eine Intensivstation besucht und gesehen, wie es ist, wenn Patienten Atemnot haben, was alles getan wird, damit diese Leute überleben können.