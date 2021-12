Diese Volksschule startet ins digitale Zeitalter

Digitalisierung hat Einzug gehalten

Interaktive Tafeln mit umfangreicher Software wurden installiert. In den acht Klassen gibt es PCs und Wandscreen. Rass: „Die Smart Boards sind für den schulischen Einsatz maßgeschneidert. Sie können herkömmlich genützt werden, auch Bilder, Videos und andere aktuelle Inhalte können aufgerufen werden.“ Auch ein schnelles WLAN wurde in der Schule installiert. 2022 könnte laut Radl auch die Volksschule in St. Margarethen generalsaniert und digital modernisiert werden.