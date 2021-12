Sohn bunkerte im „Hotel Mama“ Drogen

„Domina“ spürte das Kokain auf

Zudem forderten die Beamten einen Suchtmittelspürhund an. Die feine Spürnase von „Domina“ brauchte nicht lange: Ihr geschulter Geruchssinn führte sie rasch zum Versteck, in dem der 46-jährige Sohn Rauschgift gebunkert hatte. „Insgesamt wurden etwa 480 Gramm Kokain in dem Hietzinger Haus sichergestellt“, so Christopher Verhnjak, Pressesprecher der Wiener Polizei. Der Straßenverkaufswert des offenbar sehr reinen „Stoffs“ beträgt beachtliche 48.000 Euro.