China-Sturzopfer hat Comeback bereits im Visier

Mit scheinbar so großem Erfolg, dass Hämmerle vielleicht schon bald ins Renngeschehen zurückkehrt. „Ich werde sicherlich nichts überstürzen. Aber vielleicht geht sich ein Comeback schon für Krasnojarsk aus“, sagt Luca. Heißt: Im Idealfall ist der Heeressportler bereits von 7. bis 9. Jänner beim Weltcup in Russland mit von der Partie. „Kommt das zu früh, sollten sich für mich aber auf jeden Fall die Italien-Rennen in Valmalenco und Cortina Ende Jänner ausgehen.“ Damit lebt auch Lucas Olympia-Traum weiterhin.