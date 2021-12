Omikron-Verdachtsfall jetzt auch in Stadt Salzburg

Der Reiserückkehrer hatte aufgrund der sofortigen Quarantäne keinen Kontakt zu Personen in Salzburg, jene von der Reise selbst werden aktuell erhoben. Das Contact Tracing für Omikron-Verdachtsfälle läuft wie vorgesehen. Die Gesundheitsbehörde der Stadt Salzburg meldet alle Informationen zur internationalen Kontaktpersonenerhebung an die AGES. Für die Bestätigung des Verdachts wurde am Freitagnachmittag eine zweite Probe vom Roten Kreuz Salzburg genommen und zur Analyse ins Labor gebracht.