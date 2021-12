Seiler und Speer kooperieren mit Kolonovits

„Krone“: Was kann man sich unter dem Überbegriff „Wenn die Klassik ham kummt“ zwischen Seiler und Speer und Christian Kolonovits grob vorstellen?

Christian Kolonovits: Das Projekt ist für mich ungemein spannend. Ich sitze daheim und muss mir beim Schreiben des Orchesters imaginieren, wie alles zusammen klingt. Ist das Schreiberlebnis dasselbe wie das Hör- und Spielerlebnis? Wir arbeiten darauf hin, dass die Elemente von Pop- und Rockmusik mit der Klassik eine Einheit werden. Das ist mitunter das Spannendste, was ich in meinem Leben mache. Das sind zwei grundverschiedene Klangspektren, die man vereinen muss. Wenn es klappt, dann ist es natürlich „orgasmisch“. (lacht)

Bernhard Speer: Wir kamen im Zuge von „Ala bin“ ja schon in den Genuss mit Christian zu arbeiten und deshalb bin ich gespannt, wie das mit anderen Nummern von uns klingt.

Kolonovits: Die Entstehung des Rock passierte in der Barockmusik bei Johann Sebastian Bach. Die Jungs waren damals schon Popstars und haben unglaublich kommerzielle Melodien geschrieben. Sie waren ja von ihren Landesfürsten und Bischöfen abhängig und mussten jedes Wochenende einen Hit schreiben. Bach gelang das bravourös. Bach klang schon mal wie AC/DC. Auch Procol Harum haben sich mit „A Whiter Shade Of Pale“ Anleihen bei ihm genommen - so wie viele andere auch. Später ging das in der Wiener Klassik weiter. Wir verfolgen diesen Weg, nehmen die Anleihen an und gehen positiv darauf zu. Es kommen sicher Originalteile von Johann Sebastian Bach im Programm und man merkt es vielleicht gar nicht. Es werden in den Liedern von Seiler und Speer auch Sachen aus der Spätromantik auftauchen. Wir wollen zeigen, dass wir nicht so weit voneinander entfernt sind. All das ist Unterhaltungsmusik. Die Leute sind nicht wegen den Pfarrern in die Kirche gegangen, sondern wegen Bach. Ähnlich zelebrieren wir es in den heiligen Hallen des Wiener Konzerthauses.