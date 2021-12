„Herr der Ringe: Gollum“: Kreatur im Zwiespalt

Daedalic Entertainment und Nacon haben einen neuen Teaser-Trailer zu ihrem 2022 für PC und Konsolen erscheinenden Stealth-Action-Adventure „Der Herr der Ringe: Gollum“ veröffentlicht. Die innerlich zerissene Kreatur versucht darin, ihren heiß begehrten Schatz zurückzuerlangen. Es liege am Spieler, zu entscheiden, „ob Gollums dunkle Seite die Oberhand gewinnt, oder ob noch ein Hauch von Vernunft in dem Wesen zurückbleibt, das einst Sméagol war“, so der Entwickler in einer Mitteilung.