Unsere Ziege „Sugar“ ist der Liebling aller!

Das Zwergziegenbaby fand einen guten Platz am Assisi-Hof des Österreichischen Tierschutzvereins in Frankenburg, Bezirk Vöcklabruck. Die „Krone“ hielt nun Nachschau am Assisi-Hof. „Wir haben sie ,Sugar‘ getauft, weil sie einfach so süß und hilflos gewesen ist“, erklärt uns Tierpflegerin Tamara. Jetzt geht es ihr gut, auch wenn die Zwergziege fast blind ist – auch eine Folge der stressigen Geburt. „Mit ihrer frechen Art setzt sie sich immer durch. Sie ist unser Liebling!“