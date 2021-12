Kritik gegen Online-Riesen ++ Homo-Ehe in Chile

Österreich ist heute komplett weiß - die starken Schneefälle sorgen in manchen Regionen sogar für ziemliches Chaos… Außerdem: Greenpeace fordert in Österreich ein Vernichtungsverbot für neue Online-Ware, Neuseeland will komplett rauchfrei werden und in Chile ist jetzt die gleichgeschlechtliche Ehe anerkannt! Das und mehr hat Anna Illenberger jetzt für euch beim „PUSH“-Magazin.