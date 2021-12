Apotheker nach Applaus bei Demo im „Zwielicht“

Das Linzer Apotheker-Ehepaar hatte sich per E-Mail an die „Krone“ deutlich gegen die mRNA-Impfungen und für so genannte Totimpfstoffe ausgesprochen. Der Vorteil dieser Totimpfstoffe sei, „dass die Antikörper, die als Immunantwort gebildet werden, auf das ganze Coronavirus gehen und nicht nur auf das berühmte Spikeprotein“, argumentieren die Apotheker. Eine Impfpflicht halten sie für „nicht gerechtfertigt“.