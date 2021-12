Dieselloks laufen vor Wohnbau stundenlang am Stand

Öffis sind immer umweltfreundlich - von wegen. Am Bahnhof Jedlersdorf findet seit Monaten eine Art Klima-Amoklauf statt, der von den ÖBB zumindest toleriert und nicht aktiv bekämpft wird. Dieselloks stehen mit laufendem Motor direkt vor einer großen Wohnhausanlage viele Stunden lang, manchmal sogar Tage hindurch, am Stand. Die Züge bewegen sich in dieser Zeit nicht und sind unbesetzt. Der Lokführer ist abwesend.