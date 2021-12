Fiona Erdmann: „Mehrere Tausend Euro abgebucht“

„Hätte niemals gedacht, dass mir so was passiert. Ich bin heute Morgen Betrügern auf den Leim gegangen“, erzählte Fiona Erdmann in ihrer Instagram-Story ihren Fans. „Die waren so tricky, die waren so ausgebufft. Die haben sich in Accounts gehackt, haben mir darüber Nachrichten geschickt von den Banken, sogar von der Polizei. Es war richtig krass.“