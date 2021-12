Nach Intensivstation plädiert Ortschef für Impfung

„Moosdorfer impfen Moosdorfer“ heißt dieser Aktionstag: „Er findet am 15. Dezember von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr in der Ordination unserer Gemeindeärzte Dr. Claudia und Dr. Clemens Schwarz in deren Ordination in Eggelsberg statt. Es wird der in Moosdorf wohnende Internist Dr. Markus Groß daran teilnehmen und auch Impfungen durchführen. Anmeldungen dazu werden zu den Amtszeiten des Gemeindeamtes in Moosdorf entgegen genommen“, so Emersberger.