17 Minuten Gameplay-Action aus „GRID Legends“

Codemasters und Electronic Arts stellen im großen neuen Gameplay-Video die Neuerungen des kommenden Rennspiels „GRID Legends“ vor, darunter einen umfangreichen Karrieremodus mit über 250 Events, den Story-Modus „Driven to Glory“, die Rückkehr der Drift- und Ausscheidungsrennen sowie die neuen Electric-Boost-Rennen. Der Fokus soll auf actiongeladenen Rennen liegen, das Spiel könnte also insbesondere Freunde von Arcade-Racern ansprechen. „GRID Legends“ erscheint am 25. Februar für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen.