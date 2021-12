Nach Lockdown-Ende bleiben Adventmärkte in OÖ zu

Auf Salzburger Seite öffnen

Noch nicht endgültig die Zelte abgebrochen hat man beim Wolfgangseer Advent. Hier könnten nach der derzeitigen Verordnung am 12. Dezember die beiden Märkte in St. Gilgen und Strobl aufsperren, da diese im Bundesland Salzburg sind. Der Markt im oberösterreichischen St. Wolfgang hingegen müsste noch bis zum Ende des oberösterreichischen Lockdowns geschlossen bleiben. Den Umsatzentgang könne man aufgrund der unsicheren Situation noch nicht beziffern, meinte Tourismusdirektor Hans Wieser. In der Vergangenheit wurden auf den Märkten rund 14 Millionen Euro umgesetzt, dazu kamen etwa drei Millionen Euro für die Hotellerie. Kommenden Freitag will man entscheiden, ob der Wolfgangseer Advent doch noch seine Pforten öffnet.