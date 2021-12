20 Tonnen Heizholz für Flüchtlingslager gespendet

Eine französische Waldbesitzerin hat 20 Tonnen Heizholz für Flüchtlingslager am Ärmelkanal gespendet. Mit Hilfe von Ehrenamtlichen seien die Holzscheite aus den Vogesen in den Raum Calais gebracht worden, berichtete die Zeitung „La Voix du Nord“ am Sonntag. Über 1000 Migranten warten dort in provisorischen, selbst errichteten Unterkünften auf die Möglichkeit zu einer illegalen Überfahrt nach Großbritannien. Das Holz dient zum Heizen und Kochen.