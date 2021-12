Lugner treibt als Krampus für die EAV sein Unwesen

Die EAV zeigte sich unterdessen auf Facebook mehr als begeistert über ihr berühmtes „Kramperl“ Richard Lugner und die musikalische Unterstützung. „Wisst ihr, was Paul Pizzera und der Krampus gemein haben? Beide sind nördlich des Weißwurstäquators noch viel zu unbekannt!“, schrieb die Band. „Let‘s do something about it!“