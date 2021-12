Demonstranten stürmen Weihnachtsmarkt in Luxemburg

Luxemburg hat vergangene Woche eine Verschärfung der gültigen Corona-Maßnahmen angekündigt. Besonders die Einführung einer 2G-Regelung in vielen Bereichen oder auch schärfere Kontrollen am Arbeitsplatz stießen den Demonstranten besonders sauer auf. Sie prangerten den Entzug von Freiheiten an, und skandierten, dass sie den Empfehlungen der Behörden nicht folgen wollen.