Osttirol: Mehr Platz und Schutz für die Drau

Mehr Raum zur Entfaltung und mehr Natürlichkeit sind oberste Ziele der Revitalisierung der Drau zwischen Lienz und der Landesgrenze in Nikolsdorf. Nach den Extremereignissen in den Sechzigern wurde der Fluss in diesem Bereich kanalartig begradigt. „Durch die geplante Flussaufweitung wird in Zukunft die Fließgeschwindigkeit reduziert. Das bringt Vorteile für die Pflanzen und Tiere“, erklärt Tirols LH-Stv. Ingrid Felipe. Der Hochwasserschutz und die ökologische Gewässerentwicklung gehen somit Hand in Hand.