Impfgegner: Zuerst Protest, dann ging‘s zum Stich

Ein Impfgegner hat am Samstag vor einer Impfstation in Venedig in Handschellen gegen die „Gesundheitsdiktatur“ in Italien protestiert, die ihn zur Impfung zwinge. Der Sanitäter, der von einigen Freunden unterstützt wurde, legte nach seinem Protest die Handschellen ab und ließ sich impfen. Als Mitarbeiter des Gesundheitswesens sei er gezwungen, sich impfen zu lassen. Es war seine erste Impfung, meinte der Mann weiter.