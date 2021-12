Pferd von Auto angefahren: Schwerste Verletzungen

Der 55-jährige Eberndorfer war am Freitag gegen 19.15 Uhr mit seinem Pkw auf der Mittlerner Straße (L128) aus Mittlern kommend in Richtung Bleiburg unterwegs, als in Ruttach plötzlich ein Pferd die Fahrbahn querte. „Das Tier prallte frontal gegen die Windschutzscheibe und blieb in weiterer Folge schwerst verletzt auf dem Radweg liegen“, so ein Polizist.