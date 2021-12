Verbot Konversionstherapie ++ Rettung in Japan

Heute gibt’s im „PUSH“-Magazin mit Moderatorin Sarah Jahn wieder spannende Themen für euch. In Kanada wird jetzt eine Therapie verboten, ein Mann ist nach 22 Stunden in Seenot gerettet worden und in der Musikbranche tut sich so einiges. Außerdem: ein Anzug aus Barthaaren? Das hat sich eine australische Designerin einfallen lassen. Spannend, informativ und interessant: Das „PUSH“-Magazin auf krone.tv.