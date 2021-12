Ab 14.30 Uhr LIVE: Wolfsberger AC gegen Altach

Canadi will bessere Chancenauswertung

Bei Altach hält sich das Selbstvertrauen in Anbetracht der aktuellen Negativserie in engen Grenzen. Immerhin ortete Trainer Damir Canadi zuletzt beim Heim-0:1 im Nachtragsspiel am Mittwoch gegen Sturm Graz eine Steigerung. „Der WAC hat sich zu einem Top-Team entwickelt. Es wird eine schwierige Aufgabe, jedoch stimmt mich die Leistung gegen Sturm positiv.“