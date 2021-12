„Men of War 2“: Echtzeit-Strategie im 2. Weltkrieg

Das Entwicklerstudio Best Way hat überraschend einen Nachfolger für sein 2009 erschienenes Echtzeit-Strategiespiel „Men of War“ angekündigt. „Men of War 2“ führt die Spieler abermals auf die Schlachtfelder des 2. Weltkriegs, wo sie in der Kampagne aus Sicht der Alliierten und der Sowjetunion Schlachten gegen Nazideutschland schlagen, sich in diversen Multiplayer-Modi messen und zahlreiche realistische Einheiten und Fahrzeuge befehligen. „Men of War 2“ kommt 2022 auf den PC, das genaue Datum wurde noch nicht verraten.