„Dying Light 2“: 15 Minuten Zombie-Apokalypse

Techland gewährt in einem ausführlichen neuen Gameplay-Video Einblick in den Stand der Entwicklung bei „Dying Light 2“. Im 15-Minuten-Video zeigen die Entwickler Passagen aus der Mitte des Spiels und begleiten Held Aiden auf der Suche nach seiner vermissten Schwester. Neben Zombie-Kämpfen gibt es in „Dying Light 2“, das 22 Jahre nach dem ersten Teil spielt, auch wieder jede Menge Parkour-Passagen. „Dying Light 2 Stay Human“ erscheint am 4. Februar 2022 für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen.