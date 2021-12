Tiere sagen Danke - „Mia“

Herr Laimer war anfangs zwar wegen der Beeinträchtigung skeptisch, doch die zeitgleich stattfindenden „Special Olympics“ waren für ihn ein Wink des Schicksals. Auch die Sorge, dass sich die Katze mit der Hündin (ebenso aus dem Tierschutz) nicht versteht, war hinfällig: „‘Mia‘ und ‘Daja‘ waren gleich Freunde. Die dreibeinige Samtpfote ist eine Klettermeisterin - sie schläft gerne am Kasten! Aktuell ist das Wasserbett ihr Lieblingsplatz“, so Frau Laimer. Das Appartementhaus „Roßwiese“ ist also auch für Vier- bzw. Dreibeiner eine Wohlfühloase!