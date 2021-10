Neues Glück für das dreibeinige Sorgenkind „Happy“

Im letzten Sommer erreichte uns ein Hilferuf des Österreichischen Tierschutzvereins. Jagdhund-Mischling „Happy“ sollte eingeschläfert werden, weil sein Vorbesitzer mit dem zweijährigen Energiebündel überfordert war. In der Obhut der Tierschützer stellte sich heraus, dass eine Unfallverletzung an „Happys“ Pfote nie richtig behandelt wurde, was zur Folge hatte, dass sein rechtes Vorderbein amputiert werden musste. Doch nun wendete sich das Blatt für den jungen Rüden...