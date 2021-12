Sandra Bullock: „Ich glaubte, ich würde sterben“

„Ich war nicht mehr dieselbe“

Der Stalker wurde schließlich in Bullocks Haus festgenommen. Bei ihr habe der Albtraum jener Nacht jedoch seelische Narben hinterlassen, gestand die 57-Jährige zudem. „Nach dem Einbruch war ich nicht mehr dieselbe. Ich war komplett verwirrt!“ Bis heute könne sie nicht allein sein, leide an Angstzuständen und einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung. „Es wurde so schlimm, dass ich glaubte, ich würde sterben“, erklärte sie.