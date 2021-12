Der Winterkönig bangt um seinen „Tor-Wolf“ Ellmer

Eigentlich wollten alle in die Halle. Doch der altbekannte Lockdown, Nummer vier, machte den Salzburger Regionalligisten einen Strich durch die Rechnung. Statt Gruppentraining startete das Gros der Teams diese Woche mit individuellen Laufeinheiten und Online-Sitzungen. Homeoffice für Fußballer. Dennoch tut sich knapp vier Wochen nach dem Ende der Herbstsaison durchaus etwas. Bei Überraschungs-Winterkönig St. Johann steht einer im Blickpunkt: „Tor-Wolf“ Florian Ellmer. Der 24-Jährige absolvierte bei Zweitligist Amstetten ein Probetraining, konnte dort überzeugen. „Egal, ob es was wird oder nicht, es wäre für Flo und für St. Johann eine echte Auszeichnung“, sagte Erfolgscoach Ernst Lottermoser. Sollte Ellmer tatsächlich weggehen, werde man aber nicht reagieren: „Wir sind sehr gut aufgestellt. Die Mannschaft steht.“ Bei Nachbar Bischofshofen ist es auffallend ruhig. Ab jetzt hat Ex-SAK-Trainer Andi Fötschl die Zügel in der Hand. BSK-Boss Patrick Reiter meinte vielsagend: „Wir sind relativ weit. Unterschrieben ist aber noch nichts.“ Für Mitte Jänner sei ein Jugend-Hallenturnier geplant, 85 Mannschaften seien angemeldet. Knapp 100 sollen es werden.