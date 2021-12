Wie ein Versprecher wohl Dutzende Leben rettete

Strengere Waffengesetze scheitern

Immer wieder kommt es in den USA zu tödlichen Zwischenfällen mit Schusswaffen. Seit Jahren werden strengere Waffengesetze gefordert, diese scheitern jedoch an den Republikanern im Kongress und an der mächtigen Waffenlobby. Maßnahmen zur Eindämmung von Waffengewalt wurden zuletzt auch von US-Präsident Joe Biden in Aussicht gestellt.