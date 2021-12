TVB-Chef Gerber: „Alles muss auf den Prüfstand“

„Krone“: Tag eins als neuer TVB-Obmann und Noch-Multifunktionär: Was war zu tun?

Mario Gerber: Wir müssen jetzt alle Hebel in Bewegung setzen, damit unsere Betriebe wieder aufsperren können. Unsere Nachbarn im Norden und Süden haben offen! Die Gäste fahren dorthin, wir verlieren unser Personal. Deswegen die ganz klare Forderung an die Politik in Wien: Wir müssen am 13. Dezember fix wieder aufsperren. Es muss Verlässlichkeit geben – alles andere ist unzumutbar.