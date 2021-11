Bundeswettbewerbsbehörde: Chef zieht sich zurück

Suche nach neuen Aufgaben

Thanner erklärte am Dienstag, für keine weitere Funktionsperiode zur Verfügung zu stehen. „Nach 15 erfolgreichen Jahren als Generaldirektor für Wettbewerb und Leiter der Bundeswettbewerbsbehörde ist es an der Zeit, die Verantwortung für die BWB und die Leitung der BWB abzugeben.“ Er will sich nun „neuen Aufgaben“ zuwenden.