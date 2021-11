Petra Morzé: „Lebe jetzt in einer leeren Wohnung“

„Krone“:Petra, derzeit gibt’s im ORF „Morzé im Doppelpack“: Nächste Woche bist du erstmals in der „Millionenshow“, Montagnacht haben wir dich als Gast von Reinhold Bilgeri in der Sendung „Aus dem Archiv“ erlebt. Was verbindet dich mit ihm?

Petra Morzé: Wir haben einen „Landkrimi“ mitsammen gemacht und uns dabei auf Anhieb besonders gut verstanden. Das ist ja nun auch schon wieder ein Weilchen her ...