Bronze für Linus Längle und ÖSV-Wasserballer

„Wir haben tolle Leistungen geboten, auf die man stolz sein kann und auf die man aufbauen kann. Es waren viele Nation wie Schweiz, Litauen, Slowakei, Tschechien oder Belgien hier, die regelmäßig um die Teilnahme an der EM kämpfen. Sie liegen alle um die Plätze 12-16 in Europa und dort wollen auch wir als nächstes Ziel hinkommen. Das Konzept dazu steht und Wasserball wird sich zukünftig in allen Bereichen den vorgegebenen Leistungskriterien stellen“, so Gerd Lang, OSV-Vizepräsident und Spartenverantwortlicher der Sektion Wasserball.