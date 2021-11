Moto3-Abschied: Kofler wechselt in Supersport-WM!

In seinen zwei Saisonen auf einer KTM konnte Kofler 2021 erstmals auch punkten, ein neunter Platz in San Marino war dabei sein bestes Resultat. Im Gegensatz zur MotoGP warten bei der Supersport-WM, die gemeinsam mit der Superbike ausgetragen wird, je zwei Rennen an den Wochenenden. Damit stehen 26 Rennen an 13 Stationen am Programm.