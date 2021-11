Rapids Trainersuche: „Pole“ für den Meisterhelden

Das Finale um den jetzt erhofften „Abstieg“ in die Conference League am 9. Dezember in Genk war nach dem 0:2 gegen West Ham schnell aus den Köpfen raus. „Bis dahin haben wir noch zwei Spiele“, so Steffen Hofmann. „In Ried und das Derby, das ist das allerwichtigste Spiel überhaupt.“ Nach fast 20 Jahren in Hütteldorf weiß der Deutsche, wie der Rapid-Fan tickt. Als Interimstrainer muss Hofmann jetzt die Lehren aus der Lehrstunde gegen die Engländer ziehen. Wobei Ried morgen vielleicht schon die letzte Station des „Feuerwehrmanns“ auf der grün-weißen Bank ist - bei der Trainersuche könnte es nun doch schnell gehen …