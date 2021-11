Eine Steyrer Familie trauert um die geliebte Mama

Sabine wurde zum totalen Pflegefall, hatte nur noch 24 Prozent Lungenleistung, musste schließlich auch gefüttert werden. Ehemann Michael kümmerte sich rührend um sie. Dann wurden auch am linken Lungenflügel Flecken gesichtet. Sabine wollte weiterkämpfen, versuchte noch eine Chemo, doch alles umsonst: Im Juni schlief Sabine für immer ein, sie wurde nur 41 Jahre alt. „Ich kümmere mich jetzt alleine um die Kinder, wir haben nur uns, alle Verwandten sind tot“, sagt Michael, dem Sabines Schicksal so zugesetzt hat, dass er psychische Hilfe in Anspruch nehmen muss. Die finanzielle Lage ist prekär. Ihren Kindern hat Sabine zwei weiße Teddybären mit Notizbüchern hinterlassen, in denen sie ihnen ihre Liebe verkündet.