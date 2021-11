12.245 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden Kopieren

Derzeit gibt es 2577 Neuinfektionen in Oberösterreich, 1993 in Niederösterreich und 1525 in Tirol. In Kärnten sind 1488 Fälle dazugekommen, in Wien 1425, Salzburg 1133 und in der Steiermark 1019. Am wenigsten Neuinfektionen gab es in Vorarlberg mit 838 und dem Burgenland mit 247 Erkrankungen.