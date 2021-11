Ab 14.30 Uhr LIVE: Hartberg gegen den LASK

„Die Mannschaft hat am Donnerstag wieder gezeigt, was in ihr steckt und eine kämpferisch starke Leistung geboten. Wir haben uns in den letzten Spielen Stück für Stück gesteigert - diese Entwicklung gilt es jetzt am Sonntag in Hartberg zu bestätigen“, diktierte Wieland, der neben den bekannten Ausfällen diesmal auch auf den gesperrten Rene Renner verzichten muss.