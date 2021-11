Formel 1 fährt bis 2026 sicher in Barcelona!

Die Formel 1 fährt bis mindestens 2026 weiter in Spanien. Die Bosse der Motorsport-Königsklasse verlängerten dementsprechend den Vertrag mit den Betreibern des Circuit de Barcelona-Catalunya. Teil der Vereinbarung seien Verbesserungen an der Strecke und den Gebäuden vor dem Rennen im kommenden Jahr am 22. Mai, hieß es in einer Mitteilung der Formel 1 vom Freitag.