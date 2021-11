Kocher erwartet drastische Zunahme der Kurzarbeit

Der aktuelle Lockdown hat drastische Konsequenzen auf den Arbeitsmarkt: Waren Mitte November nur noch etwa 78.000 Menschen in Kurzarbeit, könnten es nun schon bald 400.000 Personen sein - gleich fünf Mal so viel! Dazu kommen noch rund 350.000 Menschen, die derzeit entweder arbeitslos oder in AMS-Schulungen sind. „In den aktuellen Zahlen lässt sich die Zunahme derzeit noch nicht ablesen, es ist aber leider zu befürchten, dass es bald zu einem sprunghaften Anstieg kommen wird“, sagt Arbeitsminister Martin Kocher im „Nachgefragt“-Interview mit Gerhard Koller.