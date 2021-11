„Carla“ und „Rita“ in Giraffenpark übersiedelt

Tapetenwechsel für „Carla“ und „Rita“: Die beiden Giraffen-Weibchen sind am Donnerstag endlich von ihrem Ausweichquartier in den Giraffenpark im Wiener Tiergarten Schönbrunn eingezogen - und gesellen sich nun zu den ihren Artgenossen „Fleur“, „Sofie“ und „Obi“. Per Spezialanhänger ging es für die beiden großen Damen in das neue Domizil.