Mietwohnungsangebot in Österreich 2021 kaum teurer

Mietpreise in Kärnten zogen am stärksten an

Am stärksten angezogen haben die Mietpreise in den Angeboten mit plus 8,2 Prozent in Kärnten, gefolgt von NÖ und Vorarlberg mit je plus 2,4 Prozent. In Wien, Tirol und dem Burgenland wurde dagegen nur ein Anstieg von 0,7 Prozent gegenüber den ersten drei Quartalen 2020 festgestellt.