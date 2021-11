„Lindenstraße“-Wirt Kostas Papanastasiou ist tot

Unvergessen bleibt er den Zuschauern der „Lindenstraße“: als Wirt und stolzes Familienoberhaupt, das die griechische Traditionen hochhielt. Sarikakis erlebte in der Seriengeschichte einige Irrungen und Wirrungen: Sein Sohn übernahm das „Akropolis“ und er verliebte sich in die junge Tanja Schildknecht. In Folge 559 verabschiedete sich der Wirt aus dem „kalten, ausländerfeindlichen Deutschland“, ist in der Chronik des WDR zu lesen.