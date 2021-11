Erstmals 4000 Neuinfektionen in Südkorea

Tagesrekord auch bei Intensivpatienten mit Corona

In der Metropolregion lebt etwa die Hälfte der rund 52 Millionen Einwohner. Auch bei den mit dem Coronavirus infizierten Intensivpatienten wurde den Behörden zufolge ein Tagesrekord verzeichnet. 586 hätten sich in einem ernsthaften bis kritischen Zustand befunden. Die verfügbaren Intensivbetten in der Hauptstadtregion waren demnach zu mehr als 80 Prozent belegt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg am Dienstag um 35 auf 3363. Bisher haben sich 79,1 Prozent der Bevölkerung vollständig impfen lassen.