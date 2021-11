Ändern „Totimpfstoffe“ Ihre Meinung zum Impfen?

Während Präparate der beiden Hersteller Novavax und Valneva vor der Zulassung stehen, gibt es nun auch aus Indien Erfolgsmeldungen bei der Entwicklung von sogenannten Totimpfstoffen. Während der Phase-3-Studie des Vakzins BBV152 traten weder Todesfälle noch allergiebedingte Schocksituationen auf. Die Wirksamkeit gegen das Coronavirus wird in einer Zwischenanalyse mit fast 80 Prozent beziffert. Diese Totimpfstoffe heißen so, da sie aus abgetöteten Corona Viren bestehen, die dem Körper nicht mehr schaden können. Der Körper kann dann, ohne stark zu erkranken, Antikörper gegen den Virus herstellen. Bei bisherigen Impfungen wie der Zeckenimpfung wurden auch Totimpfstoffe verwendet, also ist dies sozusagen „die herkömmliche“ Methode, zumindest gegenüber des MRNA Impfstoffes. Wird ein solcher Impfstoff schlussendlich auch bei uns zugelassen, ändert das Ihre Meinung gegenüber dem Impfen? Denken Sie, es ist ungefährlicher als der derzeitige Impfstoff? Teilen Sie uns Ihre Meinung zu der Frage des Tages in den Kommentaren mit!