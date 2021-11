Erkältungs-Coronaviren schützen auch vor Covid

Immunität untersucht

Die entsprechende Studie der Züricher Wissenschaftlerin Alexandra Trkola ist vor wenigen Tagen in „Nature Communications“ erschienen. In ihr wurde der Einfluss einer Immunität gegen die „alten“ Coronaviren auf das Infektionsrisiko durch SARS-CoV-2 und das Erkrankungsrisiko an Covid-19 untersucht. Das Autorenteam von der Universität Zürich untersuchte mit einem speziell entwickelten Test die Menge an unterschiedlichen Antikörpern gegen die seit Langem bekannten, beim Menschen vorkommenden saisonalen Coronaviren im Serum von 825 Blutspendern aus der Zeit vor dem Auftreten von SARS-CoV-2. Verglichen wurden sie mit 389 Proben von Spendern, die an Covid-19 erkrankt waren.